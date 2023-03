Gravidíssima, Daniella Sarahyba mostra evolução da terceira gestação: “Tão bom ver você crescendo”

Na terceira gestação, modelo Daniella Sarahyba posa com top curtinho e mostra barriguinha crescendo

A modelo Daniella Sarahyba (38) surgiu belíssima nas redes sociais nesta sexta-feira, 17, mostrando a evolução da sua gravidez. Nos registros, ela mostrou o seu barrigão enorme já no oitavo mês de gestação.

Com uma calça alfaiataria e um top de ginástica, a influenciadora posou para as lentes de Jairo Goldflus em dois estágios diferentes de sua atual gravidez, em um espaço de tempo de cinco meses.

Daniella Sarahyba já está na sua terceira gestação, à espera de um menino, que se chamará Armando. Além da bebê a caminho, ela também é mamãe de Rafaella, de 08 anos e Gabriella de 11, fruto de seu casamento com o empresário Wolff Klabin (49).

"A primeira foto foi tirada no dia 15.09.22 e a segunda no dia 15.02.23. Exatos 5 meses de diferença. Ambas pelo fotógrafo @jairogoldflusestudio. É muito bom ver você crescendo a cada dia meu filho!", escreveu ela na legenda da foto compartilhada em seu perfil do Instagram.

Os fãs logo deixaram comentários elogiosos na postagem: "Tão lindo acompanhar essa barriguinha crescendo", elogiou um. "Maravilhosa! Só a barriga mudou! Mammy saudável, baby idem!", escreveu outro. "Se tem grávida mais linda eu nunca vi", falou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DANIELLA SARAHYBA:

Daniella Sarahyba exibe o barrigão de grávida

De biquíni, Daniella Sarahybaencantou seus seguidores ao mostrar o seu barrigão de grávida em uma nova foto nas redes sociais.

“Última foto daqui de Miami... É tão lindo pensar que o bebê muda todos os dias durante a gestação e o nosso corpo se adapta a essas mudanças. A natureza realmente é perfeita, pois faz tudo ao seu tempo para que o nosso amor cresça ainda mais a cada dia”, disse ela na legenda.