De biquíni, Daniella Sarahyba exibe o barrigão de grávida

Daniella Sarahyba deixa seu barrigão de grávida à mostra em foto na praia em Miami

A modelo Daniella Sarahyba encantou seus seguidores ao mostrar o seu barrigão de grávida em uma nova foto nas redes sociais. Desta vez, a estrela surgiu de biquíni estampado ao posar em uma praia de Miami, nos Estados Unidos, com suas novas curvas à mostra.

“Última foto daqui de Miami... É tão lindo pensar que o bebê muda todos os dias durante a gestação e o nosso corpo se adapta a essas mudanças. A natureza realmente é perfeita, pois faz tudo ao seu tempo para que o nosso amor cresça ainda mais a cada dia”, disse ela na legenda.

Daniella espera o nascimento do seu terceiro filho, que será um menino. O bebê é fruto do casamentodela com o empresário Wolff Kablin, e vai se chamar Armando. Ela já é mãe de Rafaella e Gabriella.

Há pouco tempo, ela contou sobre a escolha do nome do filho. "Meu temporão será um menino! Uma realização depois de duas meninas. Ele terá o nome do meu sogro amado Armando, e as últimas letras também lembram o nome do meu pai, Orlando. Dois avôs no céu, dois Anjos da Guarda para iluminar o meu bebê", disse ela na legenda.