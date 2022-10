Grávida pela terceira vez, Daniella Sarahyba revela o nome do bebê

Aos 38 anos, Daniella Sarahyba revela qual é o sexo e o nome do seu terceiro filho

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 19h03

A modelo Daniella Sarahyba será mamãe pela terceira vez! Aos 38 anos, ela espera o nascimento de mais um filho e revelou que já sabe o sexo do bebê e já escolheu o nome.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo exibindo sua barriga de grávida e contou que fará uma homenagem especial no nome do bebê. Ela está esperando um menino, que vai se chamar Armando.

"Meu temporão será um menino! Uma realização depois de duas meninas. Ele terá o nome do meu sogro amado Armando, e as últimas letras também lembram o nome do meu pai, Orlando. Dois avôs no céu, dois Anjos da Guarda para iluminar o meu bebê", disse ela na legenda.

Daniella é casada com o empresário o empresário Wolff Kablin, e já é mãe de duas meninas, Rafaella e Gabriella.

