Pérola Faria explode o fofurômetro ao mostrar clique fofo com o filho, Joaquim

A atriz Pérola Faria encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com o filho no colo

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 15h45

Na tarde desta segunda-feira, 19, Pérola Faria (31) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma nova foto com seu filho, Joaquim, que completou um mês de vida no último dia 10.

A atriz aparece com o herdeiro no colo, no registro feito pelo papai, Mario Bregieira, e na legenda da publicação, ela se derreteu. "Pelos olhos do papai mais amado do mundo @mabregieira", declarou a artista.

O registro fofo encantou os seguidores, que encheram a publicação de elogios. "Lindos demais", disse uma internauta. "Que carinha mais fofa", escreveu outra. "Que amores", se derreteu uma seguidora. "E esse biquinho, eu não resisto", falou uma fã.

Recentemente, Pérola Faria e Mario Bregieira comemoraram o primeiro mês de vida do filho. Nas redes sociais, o casal compartilhou lindos registros em família e celebraram a data especial mostrando fotos inéditas do ensaio fotográfico com Joaquim e se declaram.

"Meu pedacinho", disse a atriz. "Há 1 mês atrás nós ganhávamos o maior presente de Deus nas nossas vidas. Feliz 1 mês meu amor, você é nossa maior motivação para sermos melhores a cada dia", declarou o papai.

Confira o clique fofo de Pérola Faria com o filho, Joaquim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙿é𝚛𝚘𝚕𝚊 🐚 (@perolafaria)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!