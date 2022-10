Pérola Faria encanta ao mostrar passeio com o filho, Joaquim

A atriz Pérola Faria aproveitou o dia de sol para passear com o filho, Joaquim

Pérola Faria (31) aproveitou o dia de sol nesta quinta-feira, 13, para fazer um passeio com o filho, Joaquim (2 meses), fruto de seu relacionamento com Mario Bregieira.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece em um parque com o herdeiro no colo. No registro, ela está com os olhos fechados, enquanto o bebê está coladinho em seu peito.

Os seguidores se derreteram pelo registro entre mãe e filho. "Que fofos. Aproveite bastante, passa tão rápido", disse uma internauta. "Que coisa mais linda. Que Deus abençoe", escreveu outra. "Ah que momento mais gostoso", falou uma seguidora. "Que coisa mais linda", comentou uma fã.

Já nos Stories, Pérola surgiu sorridente e confessou que estava feliz por aproveitar o dia ensolarado com Joaquim. "Alegria de tomar um solzinho", escreveu ela na legenda da foto.

Recentemente, a atriz explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma nova foto com seu filho, Joaquim. No clique, ela aparece com o herdeiro no colo, no registro feito pelo papai, Mario Bregieira. "Pelos olhos do papai mais amado do mundo @mabregieira", declarou a artista.

