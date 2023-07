Paula Vaccari e Cristiano celebraram o primeiro mês do filho caçula com festa intimista

A influenciadora digital Paula Vaccari encantou os fãs ao mostrar a família reunida para comemorar o mesversário de Miguel

A influenciadora digital Paula Vaccari encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 2, ao mostrar a comemoração do primeiro mês de vida do filho caçula, Miguel, fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto.

Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa mostrou a família reunida para a festa intimista de mesversário do pequeno, que foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot, um problema no coração, ainda na barriga da mamãe.

A comemoração foi em clima de Festa Julina, e Miguel e os outros dois filhos do casal, Pietra, de cinco anos, e Cristiano, de três, surgiram usando look xadrez. O bebê ainda ganhou um bolo decorado com fogueira, balões e bandeirinhas.

"1 mês do nosso pequeno Miguel!! Nosso guerreiro, que veio ao mundo para nos transbordar amor, fé, renascimento, união, família, alegrias e muitos ensinamentos. Como te amo filho, como sou grata a Deus por sua vida junto de nós", declarou Paula no começo da legenda.

E completou a homenagem: "Que Jesus te guarde e proteja sempre, que Maria passa a frente cuidando e zelando por ti e São Miguel arcanjo venha em nosso socorro. Feliz 1 mês nosso anjo de coração valente", finalizou.

Confira as fotos do mesversário:

Entenda a doença do filho do sertanejo Cristiano

No dia 2 de junho, o cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, tornou-se pai pela terceira vez, e durante o anúncio, ele gerou curiosidade ao revelar que o bebê nasceu com uma doença, descoberta na 28ª semana da gestação: a Tetralogia de Fallot, também conhecida como "a doença azul". Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital a médica do caso de Miguel, doutora Lilian Lopes, explicou como foi descoberta da doença, que deverá ser acompanhada durante toda a vida do garoto.

"Descrita em detalhes pelo médico francês Etienne-Louis Arthur Fallot, que a chamou de 'a doença azul', pela coloração azulada ou violeta da face, lábios e ponta dos dedos dos portadores, a tetralogia de Fallot é a cardiopatia congênita cianogênica mais comum, em 9-11% dos casos de cardiopatias congênitas na infância", contou cardiopediatra, que deu mais detalhes sobre a doença; confira!