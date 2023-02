Cristiano e Paula Vaccari comemoram aniversário do filho com festa luxuosa

O filho caçula de Cristiano e Paula Vaccari completou três anos, e ganhou uma festa luxuosa dos papais

Dia de festa! Paula Vaccari (35) e o cantor Cristiano (34), da dupla com Zé Neto (33), prepararam uma festa luxuosa para comemorar mais um ano de vida do filho caçula.

Nesta segunda-feira, 27, Cristianinho completou três anos e celebrou a data com uma festa com o tema futebol. Nas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de cliques do evento, que foi decorada com muitos balões, um tapete de campo e também uma trave, além de um letreiro escrito 'gol'.

O aniversariante e o papai surgiram vestidos com a camisa do São Paulo FC, time do coração dos dois. Paula apostou em um vestido azul com recortes nos seios e na barriga, e a primogênita do casal, Pietra (5), estava com um vestido branco.

Ao compartilhar os detalhes da festa em seu perfil oficial no Instagram, a influencer comemorou a vida de Cristianinho. "Celebrando 3 aninhos do meu príncipe #cristianinho3anos Mamãe te ama muito", declarou ela.

Paula e Cristiano, vale lembrar, estão à espera do terceiro filho, que se chamará Bernardo.

Confira as fotos da festa de aniversário do filho de Paula Vaccari e Cristiano:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Vaccari (@paulavaccari)

Homenagem de aniversário dos papais

Mais cedo, Paula e Cristiano prestaram lindas homenagens para o herdeiro, Cristianinho. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora recordou várias fotos do herdeiro, inclusive algumas do dia do nascimento dele, e se declarou.

"3 anos que você chegou para aumentar o meu amor... transformou o meu mundo, me fez sentir mais realizada e completa. Meu menino doce, feliz, risonho, brincalhão, educado, cheio de energia. Meu menino aranha, meu herói nos dias turbulentos, o irmãozinho mais apaixonado, admirador da mamãe e companheiro do papai. Alegria daqueles que convivem com você. Meu filho amado, sou grata a Deus pela sua vida, te amo infinitamente e peço que Deus te cubra de bençãos. Viva seus 3 aninhos... Parabéns", disse Vaccari.

Depois foi a vez de do cantor sertanejo parabenizar o filho. "Um brinde 'de suco de uva' a sua vida meu filho… Em várias escolhas da minha vida, minha família foi a melhor, e você está entre essas escolhas, meu menino, meu amigo, bondoso, alegre, carinhoso… parabéns, te amo e estarei sempre aqui, conte comigo!", escreveu Cristiano.

Confira as homenagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Vaccari (@paulavaccari)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano (@crisznec)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!