Paris Hilton mostra o rosto do filho pela primeira vez

Mãe de primeira viagem, Paris Hilton apresenta o filho recém-nascido em fotos encantadoras

A socialite Paris Hilton agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao mostrar as primeiras fotos do seu filho recém-nascido, o pequeno Phoenix Barron Hilton Reum. Ele é o primeirofilho dela com o marido, Carter Reum, e veio ao mundo por meio da barriga de aluguel.

Nas fotos, a mamãe coruja apareceu com o bebê no colo e mostrou o rostinho dele. O bebê usou um lindo look branco com detalhes em azul.

Paris Hilton revelou que o bebê nasceu em janeiro deste ano. Nesta semana, ela contou que escolheu o nome do bebê há mais de 10 anos atrás. A famosa compartilhou a história enquanto lia um capítulo de sua biografia, no iHeartRadio podcast This Is Paris, e revelou o nome do pequeno. "Se tudo correr bem, quando você ler isto, Carter e eu teremos um menino. Planejamos chamá-lo de Phoenix, um nome que decidi anos atrás, quando procurava cidades, países e estados em um mapa procurando para algo que combine com Paris e Londres", disse ela.

E completou: “Phoenix tem algumas boas referências da cultura pop, mas o mais importante é o pássaro que se apaga e depois ressurge das cinzas para voar novamente. Quero que meu filho cresça sabendo que o desastre e o triunfo vão e voltam ao longo de nossas vidas, e que isso deve nos dar uma grande esperança para o futuro".

Anteriormente, a estrela já tinha revelado que fez a fertilização in vitro durante a pandemia de Covid-19. Paris e Carter estão casados desde novembro de 2021, sendo que ficaram noivos em fevereiro do mesmo ano.

O anel de noivado de Paris Hilton

Antes de se casar, Paris Hilton ganhou um anel de noivado milionário. Assinada por um francês, o anel tem um design especial que usou tensão para alinhar diamantes perfeitamente sem usar nenhum metal, e foi inspirada na capital francesa, assim como o nome da estrela.

De acordo com especialistas, o acessório pode chegar a valer US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões).