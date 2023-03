Pais de primeira viagem, Viih Tube e Eliezer mostram organização do quartinho da filha Lua

Com o nascimento da primeira filha se aproximando, Viih Tube e Eliezer mostraram para os seguidores a organização do quartinho de Lua

Nesta terça-feira, 14, Viih Tube encantou seus seguidores ao publicar um vídeo em seu canal do YouTube mostrando a organização do quartinho da filha Lua.

Com a primeira filha prestes a nascer, a influenciadora e seu namorado Eliezermostraram para seus fãs como estão os preparativos para a chegada da menina.

A primeira coisa que os papais de primeira viagem mostraram foram os brinquedos da pequena. Eli comentou a forma que os brinquedos de Lua foram organizados: “Agora a gente está no momento brinquedo, que é o que eu mais gosto. A Viih já pegou aqui dois cestos a gente está separando assim, aqui são os brinquedos que ela vai usar agora, então mordedor, chocalho, essas coisas para deixar no quartinho dela. [Os cestos] de palhazinha para combinar com a madeira [no quarto]. Aqui são brinquedos de banho, e ali são os brinquedos que a gente vai guardar que são seis meses pra cima”.

O participante do BBB 22 ainda comentou que brinquedos não faltam no apartamento de Viih em São Paulo. E a influenciadora ainda revelou que alguns brinquedos até foram doados: “E olha que a gente doou bastante. Dois sacos de mordedor, chocalho”.

O casal também mostrou o banheiro da bebê, que está com todas as gavetas equipadas. “Aqui a gente colocou tudo que a gente tem de estoque por exemplo sabão, shampoozinho para quando ela crescer e precisar, pomadas”, explicou Eli ao mostrar uma gaveta .

“Aqui está o que a gente vai usar de primeira mão. Então sempre que a gente for dar banho, pega o potinho”, complementou a participante do BBB 21.

Ao final do vídeo, sozinha, Viih surgiu preparando etiquetas para colocar na gaveta de roupas, a fim de diferenciar as peças. “Para a gente não se perder. Ainda mais o Eli, que ele esquece o que é body e o que é macacão. Onde está cada coisa, o que é de zíper e o que não é, então eu vou fazer para ajudar ele”, afirmou a futura mamãe.

Confira aqui o vídeo completo!