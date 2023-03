Na reta final da gravidez, Viih Tube deixa barrigão à mostra em linda foto com a família: ''Nós 5 pra tudo''

Grávida da primeira filha, influenciadora Viih Tube encanta ao exibir barrigão e fãs brincam e especulam sobre nascimento da bebê

A influenciadora digital Viih Tube (22) encheu seu feed de amor, neste domingo, 12, ao compartilhar uma linda foto na companhia de sua família!

No registro, publicado em sua conta oficial do Instagram, a youtuber aparece dando destaque para o barrigão à espera da primeira filha com o também ex-BBB Eliezer (33), a pequena Lua.

Com o clique encantador com as mãos do amado em sua barriga e as patinhas de seus cachorrinhos de estimação, a loira declarou seu amor.

"Nós 5 pra tudo", escreveu Viih Tube ao legendar o post, ganhando elogios dos seguidores, que também brincaram sobre o tempo de gestação da influencer e questionaram se a bebê já teria nascido.

"Que foto lindaaa", exaltou Laís Caldas. "3 anos de gestação?", disse um. "Por um segundo eu pensei 'ué são trigêmeos?'", falou outro. "E hoje completa 70 anos que ela tá grávida", comentou uma terceira. "Será que a Lua nasceu?", questionou mais uma.

Confira o lindo registro de Viih Tube mostrando o barrigão:

Viih Tube diz que demorou para entender abuso que sofreu na adolescência

Viih Tube compartilhou um episódio difícil de sua vida. Aos 16 anos, ela sofreu um abuso sexual por uma pessoa com quem estava começando um relacionamento. Ela contou que repetiu diversas vezes o "não", mas não foi ouvida.

Durante muito tempo, se culpou pelo ocorrido e demorou um ano para entender o que realmente tinha acontecido. E, quando entendeu, a sua mãe queria denunciar, mas Viih disse não se sentia pronta para reviver este trauma. A terapia foi fundamental para ajudá-la a entender o que aconteceu e a lidar com as consequências emocionais do abuso, principalmente porque, na época, ela trabalhava com a pessoa que a abusou.

"Eu percebi que não estava errada, pois quando contei para minha mãe, a reação dela foi de afirmar que eu estava certa. Mas mãe falando, a gente acha que é o lado leoa, o lado que quer defender. Então, mesmo minha mãe falando tudo isso, não foi suficiente para que eu achasse que não estava errada. O que foi suficiente, além da terapia, foi um outro namorado que eu tive que quando eu contei a história para ele, começou abrir a minha cabeça trazendo se a situação fosse com ele e eu achava que ele reagiria", ressaltou.

