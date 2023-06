Pai aos 83 anos, Al Pacino revela o nome do filho caçula

Saiba qual é o nome do quarto filho de Al Pacino, que nasceu quando o ator já está com 83 anos de vida

O ator Al Pacino, de 83 anos, acaba de se tornar pai pela quarta vez! O filho dele com a namorada, Noor Alfallah, de 29 anos, nasceu há pouco tempo. A notícia do nascimento do bebê foi divulgada na noite de quinta-feira, 15, e o nome dele já veio à público.

De acordo com a revista People, o filho de Al Pacino recebeu o nome de Roman Pacino . Ele é o quarto filho do ator, que já é pai dos gêmeos Anton e Olivia, de 22 anos – frutos do relacionamento com Beverly D'Angelo -, e de Julie Marie, de 33 anos – fruto do relacionamento com a professora Jan Tarrant.

O ator e a nova namorada revelaram o relacionamento em abril de 2022, quando foram fotografados juntos. No entanto, os rumores dizem que eles estão juntos desde a pandemia. Ela é formada na Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia e também fez mestrado em produção de cinema e TV na Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

Antes disso, Noor Alfallah ficou conhecida por ter namorado com Mick Jagger quando ele tinha 74 anos e ela estava com 22 anos. Eles se separaram em 2018.

Outro ator famoso também foi pai na terceira idade

Recentemente, o ator Robert De Niro (79) anunciou que acaba de se tornar pai mais uma vez! Ele contou que a namorada, Tiffany Chen, deu à luz uma menina, que recebeu o nome de Gia Virginia Chen De Niro. A gravidez foi mantida em sigilo pelo casal e o nascimento da menina só foi descoberto quando ele deixou escapar em uma entrevista que tem um bebê recém-nascido em casa.

Então, o programa de TV CBS Mornings exibiu a primeira foto da bebê. A apresentadora Gayle King revelou que conversou com o ator e ele aceitou dar mais detalhes sobre o nascimento da filha caçula. A gestação foi planejada e o casal está nas nuvens com a chegada da herdeira.

O ator também é pai de Drena, de 51 anos, Raphael, de 46 anos, os gêmeos Julian e Aaron, de 27 anos, Elliot, de 24 anos, e Helen, de 11 anos, frutos de relacionamentos anteriores.