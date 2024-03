No hospital, Fabiana Justus comemora mesversário do caçula, Luigi

Fabiana Justus compartilhou detalhes da festa em suas redes sociais; Influenciadora está de volta ao hospital para novo ciclo de seu tratamento

Nesta terça-feira, 19, o filho caçula de Fabiana Justus, Luigi, completou sete meses. A influenciadora, que está de volta ao hospital para iniciar um novo ciclo de tratamento para leucemia, comemorou a data especial com uma videochamada com o pequeno.

"E hoje é o mesversário do meu pituquinho!!! 7 meses!!! Antecipei a comemoração para o fim de semana passado para poder comemorar com meus amores", escreveu ela na legenda da postagem no Instagram.

Mais tarde, a filha do empresário Roberto Justus compartilhou em suas redes sociais a decoração da festa com tema "Scooby-Doo" que fez na semana passada. Além de um docinhos temáticos, a celebração contou com balões nas cores do desenho. Em outro momento, Justus ainda mostra seu filho fantasiado como Scooby e o resto da família também a caracter, as gemeas Chiara e Sienna, de 5 anos vestidas de Daphne e Velma.

"Scooby-Doo! (Ou melhor: "Luigy-doo") Como sabia que estaria internada novamente hoje, antecipamos e comemoramos no sábado! Ameiii esse tema, e dessa vez a família toda fantasiou! Hahaha Muito feliz de poder comemorar esse momento especial com eles ", escreveu no post.

Os seguidores encheram os comentários de elogios para a comemoração: “7 meses de muita fofura, lindeza e esperteza!! Amei o tema do mêsversário. Ficaram incríveis”, escreveu uma, “Essa família não tem como, lindos demais demais!!”, comentou uma outra seguidora, “Vivaaaaaa o Lui! O sorriso dele na última foto, simplesmente não dá. Saúde a todos”, desejou uma terceira.

