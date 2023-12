Nasceu! Dony De Nuccio apresenta sua filha recém-nascida: ‘Abençoada'

O jornalista Dony De Nuccio explode o fofurômetro das redes sociais ao mostrar as primeiras fotos de sua filha recém-nascida, Sarah

O jornalista Dony De Nuccio explodiu o fofurômetro das redes sociais ao apresentar sua filha recém-nascida, Sarah, fruto do casamento com Larissa Laibida. A bebê nasceu na quinta-feira, 14, às 22h34 - horário dos Estados Unidos -, por meio do parto cesariana.

No feed do Instagram, o pai coruja mostrou as primeiras fotos do rosto da herdeira, que esbanjou fofura. "Bem-vinda ao mundo, filha! Que você tenha uma vida abençoada e muito, muito feliz! Papai e mamãe te amam demais", disse ele na legenda.

Além disso, ele também exibiu fotos com a filha logo depois do parto. Vale lembrar que Dony e Larissa também são pais de um menino, Leo, de 1 ano.

View this post on Instagram A post shared by Dony De Nuccio (@donydenuccio)

Dony De Nuccio mostra o batizado do filho

Dony De Nuccio encantou ose seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos do batizado do filho, Leo, fruto de seu relacionamento com Larissa Laibida. Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou uma sequência de fotos mostrando os detalhes do batizado. Em algumas imagens, o pequeno surge na igreja ao lado dos familiares, e também há registros da comemoração, que contou com um bolo e doces decorados, além de flores e balões.

"Momento especial. Batizado do @leodenuccio_ , rodeado de pessoas muito queridas. Que sua vida e sua caminhada sejam abençoadas, meu filho", desejou o artista na legenda da publicação.