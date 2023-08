Dony De Nuccio revela sexo e nome do segundo filho com Larissa Laibida

Dony De Nuccio e Larissa Laibida ficaram emocionado ao descobrirem o sexo do bebê

Dony De Nuccio e Larissa Laibida usaram as redes sociais neste domingo, 20, para contar aos fãs que já sabem o sexo do segundo filho que estão esperando. O casal, que são pais de Leo, de 1 ano, também revelaram o nome do bebê.

O jornalista e a amada decidiram descobrir o sexo do bebê de um jeito mais intimista, e ao invés de um chá revelação luxuoso, eles ficaram sabendo através de seus cachorros. No vídeo postado no feed do Instagram, os bichinhos de estimação surgiram com bexigas que anunciava se seria um menino ou uma menina.

Ao verem os dois cachorros com as bexigas da cor rosa, Dony e Larissa ficaram bastante animados e surpresos, já que eles achavam que teriam outro menino. Felizes, eles se abraçaram e se beijaram, e também contaram que a menina se chamará Sarah.

"É menina! Nossa princesa Sarah!!! Como sonhamos com a sua vinda. Estamos contando os segundos pra ter você aqui com a gente. Já te amamos muito!!!!", declarou o papai coruja na legenda da publicação.

Dony revelou que sua esposa estava grávida pela segunda vez em junho. Na ocasião, o casal posou com Leo e também com um teste de gravidez positivo e dividiu a novidade. "É com enorme alegria que dividimos essa notícia com vocês: a família vai crescer!", anunciou ele.

Confira a publicação:

Batizado do filho mais velho

No começo do ano, Dony encantou ose seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos do batizado do filho, Leo, fruto de seu relacionamento com Larissa Laibida. O apresentador compartilhou no Instagram uma sequência de fotos mostrando os detalhes do batizado.

Em algumas imagens, o pequeno surge na igreja ao lado dos familiares, e também há registros da comemoração, que contou com um bolo e doces decorados, além de flores e balões. "Momento especial. Batizado do Leo, rodeado de pessoas muito queridas. Que sua vida e sua caminhada sejam abençoadas, meu filho", desejou o artista. Veja as fotos!