Dony De Nuccio abre álbum de fotos do batizado do filho, Leo: "Momento especial"

Nas redes sociais, o apresentador Dony De Nuccio mostrou os detalhes do batizado do filho, Leo

Dony De Nuccio (38) encantou ose seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos do batizado do filho, Leo (10 meses), fruto de seu relacionamento com Larissa Laibida.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou uma sequência de fotos mostrando os detalhes do batizado. Em algumas imagens, o pequeno surge na igreja ao lado dos familiares, e também há registros da comemoração, que contou com um bolo e doces decorados, além de flores e balões.

"Momento especial. Batizado do @leodenuccio_ , rodeado de pessoas muito queridas. Que sua vida e sua caminhada sejam abençoadas, meu filho", desejou o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram a família pelo momento especial. "Sua carinha Dony! Parabéns para vocês", disse um internauta. "Que família linda! Que Deus abençoe a todos. E que o Léo permaneça nos caminhos do Senhor. Parabéns ao casal por batizá-lo", desejou outra. "Parabéns para você e sua esposa. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe seu filho. Que ele cresça feliz e muito amada", falou uma fã.

Confira as fotos do batizado do filho de Dony De Nuccio:

Morte da avó

Dony De Nuccio prestou uma homenagem comovente a avó, que faleceu recentemente. O apresentador relembrou uma foto com a avó e falou da importância dela em sua vida e também da dor da saudade.

"Não aprendi a me despedir. Mesmo sabendo que em algum momento esse dia chegaria, em pensamento eu empurrava ele pra frente. Bem longe. Tentando fazer com que a vida não acabasse nunca. Minha Abuela. Minha inspiração em tantas jornadas. Obrigado por cada momento que passamos juntos. Obrigado por ter me amado tanto", disse ele em um trecho da homenagem.

