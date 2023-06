Dony De Nuccio anuncia que será pai pela segunda vez

Pai de um menino, Dony De Nuccio revela que a esposa, Larissa Laibida, está grávida novamente

O apresentador Dony De Nuccio será pai pela segunda vez! Neste domingo, 25, ele anunciou que a esposa, Larissa Laibida, está grávida novamente. A novidade foi revelada pelo casal por meio de um post no Instagram.

Nas fotos, o casal posou com o filho, Leo, de 1 ano, e segurando um teste de gravidez positivo. “É com enorme alegria que dividimos essa notícia com vocês: a família vai crescer!”, disse ele.

Nos comentários, os amigos famosos comemoraram a novidade com o casal. Beca Milano disse: “Parabéns! Que Deus abençoe vocês ainda mais”. Márcio Gomes escreveu: “Que beleza”. Duda Nagle comentou: “Uhu que alegria! Parabéns”. Nadja Haddad comentou: “Parabéns! Que legal”. E Sabrina Sato escreveu: “Que benção”.

Dony De Nuccio faz parte do time de profissionais do SBT e Discovery Home And Health Brasil.

Dony De Nuccio mostra o batizado do filho

Dony De Nuccio encantou ose seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos do batizado do filho, Leo, fruto de seu relacionamento com Larissa Laibida. Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou uma sequência de fotos mostrando os detalhes do batizado. Em algumas imagens, o pequeno surge na igreja ao lado dos familiares, e também há registros da comemoração, que contou com um bolo e doces decorados, além de flores e balões.

"Momento especial. Batizado do @leodenuccio_ , rodeado de pessoas muito queridas. Que sua vida e sua caminhada sejam abençoadas, meu filho", desejou o artista na legenda da publicação.