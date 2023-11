Nasceu? Bárbara Evans brinca com especulações sobre nascimento dos gêmeos

Após sumiço, Bárbara Evans brinca com rumores de nascimento e revela se os gêmeos Álvaro e Antônio ainda estão no forninho

Bárbara Evans encheu suas seguidoras de expectativas em relação à chegada dos gêmeos após desaparecer nas redes sociais. Durante a manhã desta terça-feira, 14, a loira apareceu novamente e brincou com as especulações sobre o nascimento dos meninos, Álvaro e Antônio, que seguem no forninho da mamãe!

Bárbara usou o stories de seu perfil oficial no Instagram após algumas horas de sumiço: “Bom dia para vocês que achavam que eu estava parindo”, ela brincou com os rumores. “Estou aqui em casa, bem com os nenéns”, ela se derreteu ao exibir o barrigão gigante com os pequenos, confirmando que os bebês ainda não nasceram.

Na sequência, a influenciadora contou que suas funcionárias vão aproveitar o feriado para descansar enquanto os gêmeos não chegam: “Amanhã elas vão fazer o feriado porque a gente não sabe o dia de amanhã e depois que essas crianças nascerem ferrou-se”, a loira revelou que eles podem nascer a qualquer momento.

Bárbara Evans negou as especulações sobre o nascimento dos gêmeos - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Bárbara está atualmente na 32ª semana de gestação, mas o nascimento de gêmeos é comum antes da 40ª semana. É relevante destacar ainda que ela já é mãe da pequena Ayla, de um aninho, fruto de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro, assim como os meninos que estão a caminho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Inclusive, recentemente a influenciadora se viu no centro de uma polêmica ao revelar que pretende ter o apoio de cinco babás para ajudar a cuidar de seus três filhos. Além de defender a necessidade de contratar as funcionárias, Bárbara também expressou sua indignação diante das críticas que recebeu após fazer essa revelação.

"Não me sinto nem um pouco menos mãe por causa disso. Eu preciso ter minha vida, ficar calma para poder dar conta de tudo. Também preciso cuidar de mim para que eu possa passar só momentos de qualidade com os meus filhos”, a filha de Monique Evansjustificou sua decisão de contratar mais babás após o nascimento dos gêmeos.

Bárbara Evans pretende fazer cirurgias plásticas após o parto:

Apesar dos gêmeos ainda não terem nascido, Bárbara Evans já tem planos após a chegada dos pequenos. A influenciadora digital contou que pretende fazer algumas cirurgias plásticas após o parto para recuperar o corpo de antes da gravidez. Inclusive ela contou que já está em contato com um médico para um dos procedimentos.

“Eu tenho coragem de fazer tudo! Inclusive, meu médico maravilhoso vai transformar a mamãe aqui depois da gestação. Claro que quando puder fazer, né?!”, disse ela. “Ficar uma velha arrumadinha né?! Eu mereço e meu marido também”, afirmou a influenciadora; saiba quais são os procedimentos eleitos por Bárbara Evans.