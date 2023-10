Bárbara Evans rebate críticas por contratar cinco babás: ‘Preciso ter minha vida’

Após revelar que pretende contratar cinco babás, Bárbara Evans defende a necessidade das funcionárias em sua rotina

Bárbara Evans quebrou o silêncio e compartilhou novos detalhes sobre a experiência de ter o apoio de cinco babás para ajudar a cuidar de seus três filhos. Além de defender a necessidade de contratar as funcionárias, a influenciadora também expressou sua indignação diante das críticas que recebeu após fazer essa revelação.

Para quem não acompanhou, a polêmica surgiu quando Bárbara, que está grávida dos dois meninos Álvaro e Antônio, e já é mãe de uma menina, a pequena Ayla, de 1 ano, contou que quer ter cinco babás depois do nascimento dos gêmeos, uma funcionária para cada criança durante o dia e duas para ajudarem durante a noite.

Mas a revelação acabou rendendo críticas e a filha de Monique Evans não ficou em silêncio diante dos comentários: "Não me sinto nem um pouco menos mãe por causa disso. Eu preciso ter minha vida, ficar calma para poder dar conta de tudo. Também preciso cuidar de mim para que eu possa passar só momentos de qualidade com os meus filhos”, explicou.

Bárbara defendeu que todas as mães deveriam ter a mesma oportunidade: "Não vejo nada demais em ter babás, pelo contrário, todos que têm essa condição deveriam sim ter. É muito melhor para os seus filhos e para você, porque você consegue descansar e dar muito mais atenção a eles. Por isso que a gente trabalha tanto”, finalizou.

Vale lembrar que Bárbara está na reta final da gestação dos gêmeos. Assim como Ayla, os pequenos são frutos do relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro, com quem a influenciadora subiu ao altar em uma cerimônia luxuosa no ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans desabafa sobre reta final da gravidez:

Apesar de estar contente com a gestação dos pequenos, Bárbara Evans foi às redes sociais para desabafar com seus seguidores sobre as dores constantes na reta final da gravidez. Segundo ela, cada bebê está com a cabeça posicionada abaixo de uma costela, com as perninhas para baixo, o que acaba causando muitas dores.