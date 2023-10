Bárbara Evans desabafa sobre reta final da gravidez: ‘Dói muito’

Grávida pela segunda vez, Bárbara Evans aguarda a chegada dos filhos, Álvaro e Antônio

Nesta quarta-feira, 25, Bárbara Evans foi às redes sociais para atualizar os seguidores sobre a reta final da gravidez dos gêmeos Álvaro e Antônio, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro. Em seu Instagram, a influenciadora desabafou sobre as dores da reta final.

No vídeo, a modelo e influenciadora confessou que é difícil realizar alguns movimentos, como elevação de quadris. "Parece um monte de facadas na lombar", disse, com uma careta de dor. Na sequência, Bárbara falou sobre a posição dos gêmeos em seu útero.

Segundo ela, cada um está com a cabeça posicionada abaixo de uma costela, com as perninhas para baixo. "Eles estão arquitetando o que vão fazer aqui, já estão tramando coisas de dentro da minha barriga", brincou.

"Estou achando que as dores que estou sentindo é porque as duas cabeças estão nas minhas costelas, e aí fica doendo aqui em cima. E além da dor na lombar, porque os dois estão quase com 1,5 kg, então 3 kg, é como se fosse uma grávida de um bebê único que está nas suas 39, 38 semanas. A Ayla nasceu com 2,800 kg, se não me engano. É mais do que o peso de quando a Ayla nasceu. Fora que são duas placentas, muito líquido...", refletiu.

Segundo ela, os médicos dizem que os gêmeos estarão "excelentes para nascer" a partir de 36 semanas. "Eu não estava reclamando nessa gestação. Foi ótima. Está sendo ótima. Porém, o peso está começando a deixar a mamãe bem cansada. A única coisa que dói é o ossinho em cima da perereca, que dói muito, e do lado, que é a virilha. Dói muito, gente, muito, muito, muito. A lombar e começou a doer também a barriga, que aí é a posição, é a mexida, é o chute. Mas o importante é que eles estão ótimos, não só eles, como eu também", disse.

Quarto dos filhos

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans mostrou que o quarto dos filhos gêmeos, Antônio e Álvaro, já está pronto. Após entrar no sétimo mês da gestação, ela contou que a reforma no quarto dos meninos foi finalizada com a decoração.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou que os bebês vão dormir no mesmo quarto na nova mansão da família. O ambiente foi decorado em tons de verde e azul, com direito a painel de madeira estiloso atrás dos berços de madeira e também papel de parede xadrez. Veja as fotos!