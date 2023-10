Conheça o quarto dos filhos gêmeos de Bárbara Evans

Grávida de gêmeos, Bárbara Evans finaliza a decoração do quarto dos filhos e mostra os detalhes

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans já está com o quarto pronto para o nascimento dos filhos gêmeos, Antônio e Álvaro, frutos do casamento com Gustavo Theodoro. Ela acaba de entrar no sétimo mês da gestação e contou que a reforma no quarto dos meninos foi finalizada com a decoração.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou que os bebês vão dormir no mesmo quarto na nova mansão da família. O ambiente foi decorado em tons de verde e azul, com direito a painel de madeira estiloso atrás dos berços de madeira e também papel de parede xadrez.

Para completar a decoração do local, ela escolheu uma cômoda com trocador em cima, poltrona de amamentação confortável e uma cama de apoio.

Conheça o quarto de Ayla, filha mais velha de Bárbara Evans

Também nas redes sociais, Bárbara Evans também aproveitou para mostrar como é o quarto da filha mais velha, Ayla, de 1 ano. A menina dorme em um ambiente com tons de tosa e em uma cama adaptada para ficar perto do chão. Além disso, o quarto conta com uma cama beliche estilosa para quando ela crescer.

O barrigão de Bárbara Evans

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans decidiu registrar o crescimento de sua barriga de grávida em um ensaio fotográfico poderoso. A musa exibiu as fotos do seu ensaio de gestante nas redes sociais e encantou seus fãs com sua beleza deslumbrante.

Nas imagens, ela apareceu usando um top diferentão enquanto ostentava o tamanho de sua barriga durante a espera pelo nascimento dos filhos gêmeos, Antônio e Álvaro. “Eu estou apaixonada por essa sequência de fotos. Vermelho é a minha cor favorita”, disse ela na legenda.

Em outras fotos, ela surgiu fazendo topless e com luvas em seus braços enquanto deixou o barrigão à mostra. “Minha melhor versão. Eu e meus meninos, Antônio e Álvaro”, disse ela.