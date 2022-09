Nasce segunda filha da dançarina Ivi Pizzott com Luís Navarro

Dançarina Ivi Pizzott dá à luz a segunda filha com o ator Luís Navarro, a pequena Zuri, neste sábado, 03

A dançarina Ivi Pizzott, que foi bailarina do Faustão, deu à luz a segunda filha no início da tarde deste sábado, 03!

Nas redes sociais, mamãe foi quem anunciou o nascimento da herdeira. A pequena Zuri, fruto do casamento da famosa com o ator Luís Navarro (33), veio ao mundo às 12h51 em uma maternidade em São Paulo. Os dois já são pais de Kali, de 4 anos de idade.

Em seu feed no Instagram, Ivi compartilhou os primeiros registros com a bebê, em que aparece na maternidade ao lado do marido após o parto. Em uma das imagens, a bailarina posou amamentando a pequena.

"Nosso amor Zuri nasceu hoje às 12:51! Em breve vamos contar detalhes sobre", escreveu Ivi na legenda da publicação.

"Coisa mais linda, parabéns", "Ai, que bênção", "Quanto amor", "Muito axé", "Deus abençoe", "Parabéns! Muita saúde e alegrias na vida dessa baby lindaaa", desejaram os seguidores.

Ivi Pizzott e Luís Navarro batizam a filha Kali

A pequena Kali, filha de Ivi Pizzott e do ator Luis Navarro foi batizada em março de 2018. Os padrinhos escolhidos foram a também bailarina Carol Soares e o ator Dudu de Oliveira."Sinto que agora ela está mais protegida dos olhares que possam atrair energias ruins", contou a mamãe.

"Foi lindo demais! A Kali, que normalmente é mais agitada, ficou calminha. Em alguns momentos ela ficou rindo sozinha e olhando para um cantinho da parede. Estava vendo anjinhos", disse ainda.

