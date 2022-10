Nanda Costa encanta internet ao mostrar registros de festa de um ano de filhas

As filhas gêmeas de Nanda Costa estão completando um aninho de vida e a mamãe fez os seguidores morrerem de fofura com fotos da comemoração

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 22h41

Nesta quarta-feira, 19, a atriz Nanda Costa (36) decidiu fazer seus seguidores morrerem de fofura com registros da festa de um ano de suas filhas com a artista Lan Lahn (54). As gêmeas Kim e Tiê deixaram os internautas derretendo de amor pelas fotos compartilhadas nas redes sociais da mamãe.

“12 meses, 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos e 31.536.000 segundos de tudo que há. Viva nossas Ibejis”, escreveu Nanda, na legenda da publicação de seu perfil oficial no Instagram, onde aparece dividindo a mesa de bolo com as pequenas e com sua amada.

Nos comentários, seus seguidores fizeram questão de mostrar o quão encantados com as fotos publicadas pela atriz. “Viva!”, comentou uma. “Ahhhh parabéns para elas e para vocês! Lindas”, exclamou outra. “Já? Meu Deus! Voou demais! Parece que foi ontem que anunciaram a gravidez! Feliz primeiro aninho para vocês quatro!”, declarou uma terceira.

Veja a publicação de Nanda Costa comemorando o primeiro aninho das filha Kim e Tiê

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Fabiula Nascimento celebra o primeiro aniversário das filhas de Nanda Costa

Fabiula Nascimento usou as redes sociais para parabenizar as gêmeas, Kim e Tiê, filhas de Nanda Costa e Lan Lahn que estão completando um aninho de vida, além de parabenizar as mamães.

"Há um ano essa dupla virou quarteto. Elas que já eram luz, ficaram ainda mais luminosas em receber essas duas preciosas na terra! Viva essas mães nascidas e suas filhas amadas!!! Amo vcs mainhas… Amo aprender com vcs. Kim e Tiê tem uma família de encher os olhos! Parabéns @nandacosta e @lanlanhoficial", completou a mãe de Roque e Raul.

Além dela, mais cedo, Emanuelle Araújo (46) encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário das gêmeas Kim e Tiê, filhas de Nanda Costa e Lan Lahn.