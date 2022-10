Na reta final da gravidez, Gabriela Pugliesi mostra ultrassom e brinca: 'O pai cuspido'

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi mostrou o rostinho do bebê na reta final da gestação

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 08h33

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi (37) mostrou o ultrassom de seu primeiro filho com o rapper Túlio Dek (37), com quem namora desde maio de 2021, nesta quinta-feira, 20. A empresária está na reta final da gravidez e falou sobre a semelhança do menino com o pai, ainda na barriga. O pequeno se chamará Lion.

"O pai cuspido. Só vou parir mesmo", brincou ao mostrar foto da tela do exame com o rostinho do bebê. Nos stories do Instagram, ela também fez um vídeo do momento com Anunciação, música do cantor Alceu Valença (76), como trilha sonora. "Meu bebezão bicudo", babou.

Gabriela Pugliesi mostra ultrassom. Foto: Reprodução/Instagram

Túlio Dek acompanhou Gabriela durante o exame e ela mostrou a volta com o namorado ao volante, nos stories. Na sequência, a influenciadora registrou uma pausa para o almoço na casa da amiga, a atriz Fiorella Mattheis (34), na companhia de André Nicolau.

Dificuldades para engravidar

O anúncio da gravidez de Gabriela foi feito por ela em suas redes sociais, em 09 de maio de 2022. No vídeo publicado no Instagram, a influenciadora aparece comemorando o momento e conta sobre como descobriu a gravidez. "Esse vídeo é esperado por muita gente que gosta de mim e me acompanha há tempo. Eu sonhava com esse dia em dizer que eu estou grávida", disse ela, sorridente.

A descoberta aconteceu no dia 6 de março. "Eu sabia que tinha dado certo porque já fiz teste mil vezes na época que eu tentava ter filho e nunca tinha dado positivo. Eu sabia que a hora que desse, é porque eu estava. Queria dar esperança para as mulheres que estão tentando faz tempo, eu sei o quanto esse processo é muito dolorido", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

A escolha do nome do bebê

Gabriela ficou conhecida no Instagram por dividir com o público o seu estilo de vida saudável e uma filosofia positivista. Ela é ligada em espiritualidade e contou que o nome - Lion - foi escolhido após ela receber uma série de sinais.

"Foi uma coisa engraçada. Nós fomos recebendo vários sinais. A gente é bem desse tipo, de perceber sinais. Apareceram várias coincidências na nossa frente com esse nome, foi bizarro", lembrou ela.