Grávida, Gabriela Pugliesi reflete sobre mudanças no corpo: "Pensava que seria mais difícil"

A musa fitness Gabriela Pugliesi está grávida pela primeira vez e confessou que nunca se sentiu tão bonita

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 16h05

Gabriela Pugliesi (37) usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a gravidez. A musa fitness está grávida pela primeira, fruto de seu relacionamento com Túlio Deck (35), e confessou que no começo estava com medo das mudanças que seu corpo iria passar.

"Pensava que seria mais difícil lidar com as mudanças do corpo na gestação. Confesso. Talvez porque eu era uma outra Gabriela… Talvez porque eu não entendesse a grandiosidade que é gerar uma vida e que nessa perspectiva qualquer comparação ao corpo físico, a estética, fica muito rasa. Tudo isso dá lugar para uma imensidão de sentimentos tão profundos, e a beleza tem um outro significado, que é o que seria a beleza de fato: Ela transcende, transborda, toma um posto de magnitude, de luz. O corpo é só uma resposta à magia que esta acontecendo. É ele se moldando a demanda da vida", afirmou ela no começou da reflexão.

Em seguida, Pugliesi afirmou que agora está se sentindo mais bonita do que nunca, e entende como a gravidez é poderosa. "A barriga que antes tinha um papel de exibição de um corpo "padrão", agora tem propósito, simbolismo, e onde passa ela chama atenção pelo poder que representa! Nunca me senti tão bonita, tão poderosa e tão grata por ter esse corpo, que se transforma, que se adapta, que acolhe, e que acima de tudo não se cobra mais. Passei a ter um respeito tão grande pelo meu corpo, um carinho que nunca tive antes que tudo isso veio pra me ensinar que o barato dessa vida é mesmo viver e ser grato pelos pequenos e grandes milagres", acrescentou ela.

Por fim, a influencer agradecer pelo amadurecimento e pela transformação que está passando. "Desde o fato de respirar assim que eu acordo, como a capacidade de elasticidade que tem essa barriga pra caber outro serzinho aqui dentro! Somos instrumentos, somos um canal, somos energia e luz, tudo que não seja isso fica minúsculo e então no final a gente percebe que muitas das coisas que antes considerava importante abrem espaço pra um lugar ainda incerto de devoção, de entrega, de zelo, mas que me faz perceber o mais importante: A capacidade que temos de amadurecer e de enxergar a vida com mais profundidade. Uma mulher gerando uma vida é o estado mais alto de plenitude de um ser. É assim que eu me sinto", finalizou.

Confira a publicação de Gabriela Pugliesi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!