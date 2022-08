Gabriela Pugliesi exibe barrigão de 30 semanas e revela nome do bebê

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi está à espera de seu primeiro filho com o rapper Túlio Deck

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 15h48

Na tarde desta quarta-feira, 31, Gabriela Pugliesi(37) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo seu barrigão de grávida. Ela está à espera de seu primeiro bebê com o rapper Túlio Deck (37).

A influenciadora digital está em Miami, nos Estados Unidos, e aproveito o dia de sol para ir à praia. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece usando um biquíni sem alças, e um boné, enquanto posa na areia e também no mar.

Pugliesi está com 30 semanas de gestação, e aproveitou as fotos exibindo o barrigão para contar que o herdeiro se chamará Lion. "O Lion e a Leoa #30weekspregnant", escreveu ela na legenda do post.

Os internautas elogiaram a gravidinha e também o nome do bebê. "Linda demais", disse uma seguidora. "A grávida mais linda e cheia de luz", comentou outra. "Estava louca pra você falar o nome dele. Amei o nome, esse nome é perfeito", falou uma fã. O papai também se derreteu pelos cliques da amada. "Mamãe mais gata desse mundo", escreveu Túlio.

Confira as fotos de Gabriela Pugliesi na praia:

Mudanças no corpo

Recentemente, Gabriela Pugliesi usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a gravidez. A musa fitness confessou que no começo estava com medo das mudanças que seu corpo iria passar.

"Pensava que seria mais difícil lidar com as mudanças do corpo na gestação. Confesso. Talvez porque eu era uma outra Gabriela… Talvez porque eu não entendesse a grandiosidade que é gerar uma vida e que nessa perspectiva qualquer comparação ao corpo físico, a estética, fica muito rasa. Tudo isso dá lugar para uma imensidão de sentimentos tão profundos, e a beleza tem um outro significado, que é o que seria a beleza de fato [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

