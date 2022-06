Mônica Benini explode o fofurômetro ao mostrar seu primogênito ninando uma boneca do mesmo jeito que ela nina a filha caçula

Tal mãe, tal filho! Mônica Benini se derrete ao capturar momento perfeito com Otto e Lara

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 14h47

Mônica Benini (36) costuma sempre compartilhar desabafos e reflexões sobre maternidade real em suas redes sociais.

E, vira-e-mexe, derrete completamente os internautas com suas postagens. Nesta quinta-feira, 23, não foi diferente.

Em seu Instagram, a designer contou que costuma ninar sua caçula, Lara (8 meses) sentada em uma bola de pilates. Quando foi fazer isso hoje, ela se deparou com Otto (3) ao seu lado, também sentado em uma bola e ninando uma boneca!

Para ilustrar o post, ela usou um registro no qual é possível ver apenas fragmentos, mas que fazem sentido com o contexto. É possível ver a bola preta de yoga, a perna dela, o pezinho da neném, as perninhas do primogênito sentado em uma bola vermelha e a boneca.

“Eventualmente, faço a Lara dormir ninando ela na bola de pilates e eis a cena de hoje (provavelmente uma das mais fofas que já vi) pra vocês”, escreveu a esposa de Júnior Lima (38) no começo da legenda.

Ao final, a mãe-coruja se demonstrou muito encantada pela situação: “Filhos e o potencial infinito de nos inspirar a sermos sempre nossa melhor versão”, disse.

Veja a cena fofíssima que Mônica Benini vivenciou com Otto e Lara: