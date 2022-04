Junior Lima completa 38 anos e ganha homenagem da esposa: ''Só a gente sabe onde o calo apertou''

Mônica Benini prestou linda homenagem ao marido, Junior Lima, e ressaltou a cumplicidade e união do casal, que tem dois filhos

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 10h02

A segunda-feira, 11, foi dia de festa na casa da família Lima! Isso porque Junior Lima completou mais um ano de vida!

Nas redes sociais, o cantor ganhou uma homenagem especial da esposa, Mônica Benini (36), com quem tem dois filhos, os pequenos Otto (4) e Lara, de 5 meses.

Em seu perfil no Instagram, Mônica Benini se declarou para o artista e contou como dia ao lado do aniversariante, ressaltando os momentos difíceis que enfrentaram durante a pandemia.

"Nada poderia ser mais simbólico do que termos escolhido passar seu aniversário nos preenchendo da vida que vivíamos, de forma corriqueira, nos nossos dias pré pandemia… só a gente sabe onde o calo apertou nesses dois anos que se passaram… só nós sabemos a quantidade de vezes que precisamos subir pra superfície pra tomar um fôlego", começou escrevendo na legenda da publicação.

"E sei lá, mas te ver hoje, almoçando no restaurante que você escolheu, sabendo do tanto que tá te preenchendo nesse momento, me emocionou como nunca antes. A gente ainda tem tanto pra viver. E eu sou tão grata pela equipe que formamos, pelos filhos lindos que temos, pelos sonhos que sonhamos juntos, por nos escolhermos dia após dia. Te amo além mesmo, amor! Feliz vida pro cara mais bala que eu já conheci", disse ainda.

Sandy se declara para o irmão, Junior Lima

Sandy (39) também celebrou o aniversário do irmão, Junior Lima, ao postar uma selfie divertida. "Hoje é dia de uma das melhores pessoas que eu conheço; o dono do coração mais lindo… E eu tô o dia todinho pensando nele e desejando só o que houver de mais lindo nessa vida… Porque ele não merece nada menos que isso. Viu, Ju? Que você seja cada vez mais feliz, mais leve e mais livre pra apenas ser… você! Tenho muito orgulho de tudo que você é. Te amo mais do que cabe no peito", declarou a cantora.

Confira a publicação de Junior Lima para Mônica Benini: