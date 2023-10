Michelle Loreto posta nova foto com filha recém-nascida, Aurora

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores nova foto da filha, Aurora, que nasceu neste sábado, 07

Michelle Loreto, de 43 anos, postou uma nova foto ao lado da sua filha Aurora, nascida no último sábado, 07, na Maternidade Pro Matre, em São Paulo. Além da foto com a recém-nascida, fruto de sua relação com o diretor Alexandre Mattoso, de 48.

Na foto Michelle aparece de cara lavada com a pequena em seus braços. "A melhor imagem dos últimos dias pra mim é essa: com esse abraço gostoso, zero maquiagem, cabelo preso e camisola o dia todo. É a paz mais profunda que já senti. Mesmo quando tudo está um caos", refletiu sobre o momento na legenda da publicação.

Os seguidores da apresentadora aplaudiram ela por mostrar a realidade da maternidade: “Parabéns por mostrar a vida real sem maquiagem. Afinal, o amor de mãe é filha é o que importa na foto!”, escreveu uma, “Michelle, você é Linda de qualquer jeito. Os primeiros dias são assim mesmo e muito Bom Ser Mãe”, elogiou outra, “Quanto amor...que a Aurora traga ainda mais alegria para sua vida”, desejou uma terceira.

Michelle Loreto revela como foi o parto da filha: ‘Nunca senti tanta dor’

A jornalista e apresentadora Michelle Loreto surpreendeu ao fazer um relato de como foi o parto de sua primeira filha, Aurora. "O rolê mais louco da minha vida - relatos do meu parto. Queridos, que experiência! Eu me preparei muito para ter um parto normal. Mas uma surpresa no final da gestação poderia atrapalhar tudo: minha pressão subia e não conseguíamos controlar”, começou ela na legenda

Quarto da Aurora

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao exibir os detalhes do quarto da filha, Aurora. No vídeo postado no Instagram, ela explicou que o cômodo antes era um escritório, e também servia como um quarto de visitas.

"Eu nunca imaginei um quarto tão lindo pra minha filha. Tá lindo! Conseguiram aproveitar elementos que já existiam no quarto e, mesmo com pouco espaço, deixaram tudo bonito e funcional. Obrigada!", escreveu ela na legenda da publicação. Veja os detalhes do quarto!