Menino ou menina? Romário vibra ao descobrir o sexo do terceiro neto

Romário apareceu dando pulos de alegria no chá revelação de sua filha, Monica Faria, que está grávida

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 11h34

O ex-jogador de futebol Romário está feliz da vida com uma novidade sobre a gestação da filha, Monica Faria. Nesta semana, ela fez um chá revelação para descobrir o sexo do novo bebê e anunciou que terá uma menina!

A revelação foi feita uma festa com a presença de amigos e familiares e um vídeo agitou as redes sociais. Nas imagens, Romário apareceu pulando de alegria após a filha e o genro estourarem uma bexiga com papel picado na cor rosa.

Além disso, o vovô coruja mostrou uma foto com a família para celebraro momento especial. “Vem, Sofia! Minha nova netinha. Família está toda em festa. Que venha com muita saúde, porque o amor já está transbordando”, disse ele na legenda.

Romário já tem um neto, David, filho de Romarinho, e espera o nascimento de outra menina, filha de Danielle.

Assista ao vídeo do chá revelação:

