MC Mirella ganha elogios ao exibir novas fotos do barrigão de grávida: "Mamãe linda"

Grávida pela primeira vez, MC Mirella ganhou elogios dos fãs ao realizar um ensaio fotográfico na praia

MC Mirella encantou os seguidores das redes sociais ao postar as fotos de um novo ensaio fotográfico que realizou. A cantora, que está no sétimo mês da gestação da sua primeira filha, que se chamará Serena, exibiu o barrigão e ganhou elogios.

Nas fotos postadas no Instagram nesta terça-feira, 31, a mulher de Dynho Alves, que está em Recife, Pernambuco, aparece usando um biquíni marrom, enquanto faz várias poses em uma praia. "Apareci mamãe", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Tá tão linda", disse uma seguidora. "Perfeita", comentou outra. "Que mamãe mais linda", falou uma fã. "Como pode uma pessoa ficar mais linda ainda grávida. Perfeita", escreveu mais uma.

Mesmo com os comentários exaltando toda sua beleza durante gestação, recentemente Mirella confessou que não está se sentindo tão bonita como todos falam. "Meu tamanho está uma beleza, gente. Eu estou uma bola! Eu estou pra sair rolando pelas escadas. Vocês ficam falando que eu estou linda, maravilhosa, que eu estou com luz, mas onde? Me sinto horrorosa", desabafou nos Stories do Instagram.

Ela ainda expôs algumas inseguranças. "Não que eu não seja grata pelos elogios, porque se vocês estivessem me esculhambando eu estaria pior ainda. Pra quem pesava menos de 50 quilos, estar assim como eu estou hoje é irreconhecível. O que mais está dando diferença é meu rosto e minhas costas que está larga pra caramba. Estou me sentindo enorme, eu não sei o que eu faço. Onde eu vou parar? Ainda tem mais um tempo aí", completou.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

Ultrassom da filha

Recentemente, a cantora MC Mirella revelou que conheceu o rosto da sua filha, Serena, com ajuda de um ultrassom especial. Ao lado de Dynho, ela viu o rosto da bebê pela primeira vez antes do nascimento. Nas redes sociais, eles compartilharam as fotos do rosto da filha e se derreteram pelo registro. "Foi dia de conhecer o rostinho da nossa pequena Serena. Olha só essa menininha linda. Estamos no sétimo mês", disse na legenda.