MC Loma revela que foi ao hospital com filha por alergia: ‘Espero que melhore’

Cantora MC Loma diz que filha tem alergia a leite de vaca e que levou Melanie ao hospital

Nesta terça-feira, 27, a cantora MC Loma (20) revelou em suas redes sociais que sua filha Melanie, de apenas três meses, tem alergia à proteína do leite de vaca. Ela detalhou que precisa dar alimentos específicos para a primogênita.

Loma ainda contou que passou o dia de segunda-feira, 26, no hospital com Melanie. “Descobri que Melanie tem alergia à proteína do leite de vaca, mas está tudo bem. Pelo menos, estou achando ela melhorzinha. A gente trocou o leitinho dela, está tomando um específico para isso. É triste”, contou a artista.

Ela também aproveitou para contar mais detalhes sobre a recuperação da pequena. “Espero que ela melhore. Esta semana vou marcar gastro para ela. Ela está bem, parou de fazer cocô com sangue”, revelou.

A APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca) é quando o sistema imunológico tem uma reação às proteínas que estão inclusas no leite produzido pela vaca, principalmente às do coalho e do soto.

Mc Loma faz festa de merversário com tema do Rebelde para a filha

Na terceira festa de mesversário de Melanie, MC Loma arrasou mais uma vez! Com o tema da banda mexicana Rebeldes, sucesso dos anos 2000, a pequena apareceu com um uniforme escolar dos personagens femininos da novela era a camisa branca, a gravata e a saia. Já no bolo, as fotos dos integrantes da banda estavam no topo e os convidados também estavam a caráter.