Mc Loma faz festa de merversário com tema do Rebelde para a filha

Mc Loma, Melanie e os convidados se vestiram com o uniforme dos rebeldes

A cantora Mc Loma arrasou mais uma vez na festa de mesversário da filha Melanie. Esta já é a terceira festa da pequena.

Com o tema inusitado e que traz muita nostalgia, a funkeira tematizou a comemoração com os queridos mexicanos Rebeldes, sucesso no começo dos anos 2000.

O uniforme escolar dos personagens femininos da novela era a camisa branca, a gravata e a saia, que Loma fez questão de vestir a bebê. No bolo, as fotos dos integrantes da banda estavam no topo e os convidados também estavam a caráter.

No álbum de fotos, as gêmeas lacração estavam presentes na comemoração, como nas anteriores. Vale lembrar que a dona do hit 'envolvimento' acabou de voltar da 'Farofa da Gkay', em Fortaleza (CE), onde bebeu tanto que em um dos dias se desesperou por esquecer o próprio nome. A cena da confusão mental foi flagrada e rodou a internet.

Confira as fotos da festa da filha de Mc Loma: