MC Loma mostra rostinho da filha pela primeira vez e se declara: ''Minha melhor versão''

Cantora MC Loma compartilha série de fotos exibindo o rosto da herdeira recém-nascida Melanie e se derrete

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 12h20

A cantora Paloma Santos, mais conhecida como MC Loma (19), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para exibir o rostinho da herdeira pela primeira vez!

A pequena Melanie chegou ao mundo no início da tarde do dia 09 de setembro. A mamãe de primeira viagem decidiu mostrar a bebê recém-nascida em fotos do parto publicadas em seu perfil no Instagram.

A famosa, dona do hit Envolvimento, declarou todo seu amor pela filha ao publicar os primeiros momentos ao lado da menininha, logo após o nascimento.

"09.09.2022, 13:41pm dia que conheci o amor da minha vida, a minha melhor amiga, minha alma gêmea, desde que você chegou filha meu mundo mudou para melhor, você me tornou uma pessoa melhor, você é a minha melhor versão, te amo muito", escreveu Loma ao legendar o post.

Confira as fotos da filha de MC Loma:

MC Loma se emociona ao conseguir amamentar a filha

MC Loma não segurou a emoção ao dividir uma excelente notícia com seus seguidores recentemente. Ela revelou que conseguiu amamentar a filha, Melanie. A cantora havia desabafado recentemente sobre a dificuldade que estava enfrentando para fazer com que a menina pegasse o peito. Na ocasião, ela explicou que a bebê era preguiçosa e disse que ia contar com a ajuda de uma profissional.

"Gente, eu estou aqui chorando porque Melanie está mamando. Estou muito feliz, de verdade mesmo. Não tenho palavras pra explicar a sensação que estou sentindo. A Minha miudinha mamando, meu Deus, muito obrigada", celebrou Loma.

