MC Loma se emociona ao conseguir amamentar a filha: "Estou muito feliz"

Após desabafar sobre a dificuldade de fazer a filha pegar o peito, MC Loma comemorou ao conseguir amamentar a filha recém-nascida

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 20h38

MC Loma (19) não segurou a emoção ao dividir uma excelente notícia com seus seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 15. Através dos Stories do Instagram, ela revelou que conseguiu amamentar a filha, Melanie, que nasceu na última sexta-feira, 9.

A cantora havia desabafado recentemente sobre a dificuldade que estava enfrentando para fazer com que a menina pegasse o peito. Na ocasião ela explicou que a bebê era preguiçosa e contou que ia contar com a ajuda de uma profissional.

"Gente, eu estou aqui chorando porque Melanie está mamando. Estou muito feliz, de verdade mesmo. Não tenho palavras pra explicar a sensação que estou sentindo. A Minha miudinha mamando, meu Deus, muito obrigada", celebrou Loma.

Desabafo

Na última terça-feira, 13, MC Loma contou que estava tentando amamentar a filha. "Estou aqui com meu pacotinho, dormindo no sofá porque minha cama é um pouco alta e não tenho tanto apoio. Ela já tomou o leitinho dela, tentei colocar no peito, pegou bem pouquinho... Mas hoje um pessoal vai vir aqui pra me ajudar a tentar", disse ela.

"Está saindo um leitinho bem amarelinho, sabe? Estou usando uma concha pra formar um bico e fazendo massagem. Ela que não está pegando o bico. Hoje vai vir uma pessoa pra me ajudar. Estou fazendo massagem o tempo todo pra não empedrar", completou.

