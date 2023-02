MC Loma aproveita dia de calor na praia com filha: ‘Mini senhora’

Cantora MC Loma curte dia de praia acompanhada da filha, Melanie, de apenas quatro meses

A cantora MC Loma (20) encantou a internet nesta terça-feira, 31! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou momentos divertidos que aproveitou ao lado de sua filha, Melanie, de apenas quatro meses, acompanhada também de sua amiga, Mariely Santos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou diversos registros feitos do passeio pela praia, mostrando até que levaram uma barraca com colchão inflável para conseguir proteger a bebê do sol de uma forma mais confortável.

Loma também mostrou em uma série de fotos a pequena usando um maiô, e brincou na legenda: “Uma mini senhora”, escreveu ela. “A última foto é ela impressionada com o nível de beleza dela”, brincou uma seguidora nos comentários da postagem.

