Maria Flor posta foto do filho e questiona os fãs: ''Com quem ele parece mais?''

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 15h06

Maria Flor (38) encantou os seguidores ao compartilhar uma foto de seu primeiro filho, Vicente (1 mês).

Ao publicar o registro em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 30, a atriz questionou os fãs sobre com quem o herdeiro, fruto de seu relacionamento com Emanuel Aragão, se parece.

"É muito amor! Com quem vocês acham que ele parece mais?", quis saber a artista.

Os seguidores logo encheram a publicação de comentários e afirmaram que Vicente é a cara do pai. "Mini Manu. Sorry, Flor!", disse uma seguidora. "A cara do pai por enquanto", escreveu outra. "É a cara do Manu mas tem o olhar da Flor", observou uma internauta. "Ele é a cara do Manu, Flor. Não tem pra onde correr", brincou uma fã.

TBT com o filho

Recentemente, Maria Flor encheu seu feed de amor ao aproveitar o dia de TBT para compartilhar registros com o herdeiro, Vicente. Na primeira foto, a atriz posou amamentando o pequeno, que veio ao mundo no dia 02 de fevereiro, Dia de Iemanjá. Na segunda imagem, postada no Instagram de Maria Flor, Emanuel apareceu admirando o bebê, enquanto o segura em seu colo. "Nosso melhor tbt", afirmou ela.

Confira: