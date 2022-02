Maria Flor compartilha cliques encantadores com o marido e o filho recém-nascido: ''Nosso melhor''

Atriz Maria Flor surgiu amamentando o filho, Vicente, e mostrou momento fofo do recém-nascido com o papai babão, Emanuel Aragão

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 13h12

A atriz Maria Flor (38) está radiante com a chegada do seu primeiro filho!

Nesta quinta-feira, 17, ela encheu seu feed de amor e aproveitou o dia de TBT, usado para lembrar momentos especiais nas redes sociais, para compartilhar registros com o herdeiro, Vicente, de seu casamento com Emanuel Aragão.

Na primeira foto, a famosa posou amamentando o pequeno, que veio ao mundo no dia 02 de fevereiro, Dia de Iemanjá. Na ocasião, ela disse ao Gshow: "Estamos muito felizes e apaixonados por ele!"

Na segunda imagem, postada no Instagram de Maria Flor, Emanuel apareceu admirando o bebê, enquanto o segura em seu colo.

"Nosso melhor tbt", se derreteu a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação, recebendo elogios de famosos.

"Ahhhhhh", se derreteu Fernanda Paes Leme. "Benzadeus, coisa mais linda", elogiou Nanda Costa, mãe das gêmeas Kim e Tiê. "Benza as Deusas!!!!", disse Fabiula Nascimento, mãe dos pequenos Raul e Roque, do relacionamento com o ator Emilio Dantas. "Uma FLOResta de Amor para vocêsss!!!", desejou Dira Paes.

Vale ressaltar que Maria e Emanuel estão juntos desde 2014. A atriz descobriu que estava grávida nas gravações de Um Lugar Ao Sol, e teve que ser substituída por Renata Gaspar na trama das nove durante a pandemia.

Confira os cliques de Maria Flor em família: