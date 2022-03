Maria Flor comemora primeiro mês do filho, Vicente: ''Alegria infinita''

A atriz Maria Flor postou uma foto com o filho, VIcente, e comemorou o primeiro mesversário do herdeiro

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 15h21

Maria Flor (38) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com o filho, Vicente.

Ao publicar o registro no feed do Instagram, a atriz aproveitou para comemorar o primeiro mês de vida do herdeiro, fruto do seu relacionamento com Emanuel Aragão (39).

"1 mês dessa alegria infinita. Viva Vicente", de derreteu a artista na legenda da publicação.

O registro recebeu várias mensagens fofas. "Coisica mais fofa. Muita saúde para vocês", disse uma seguidora. "Que amores. Que lindeza. Só desejo amor e muita saúde pra vocês", falou outra. "Ele é uma lindeza. Que Deus abençoe", desejou uma fã.

Foto em família

A atriz Maria Flor está radiante com a chegada do seu primeiro filho, e encheu seu feed de amor ao compartilhar alguns cliques em família. Na primeira foto, a atriz surge amamentando Vicente, que nasceu no dia 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá. Já no segundo clique a artista mostra o marido com o herdeiro.

