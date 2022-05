Marcelo Adnet exibe cliques encantadores da filha, Alice e derrete a web: ''Que gracinha!''

Marcelo Adnet deixou a web babando ao exibir uma série de cliques encantadores da filha, Alice

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 17h35

Na última segunda-feira, 9, Marcelo Adnet (40) usou suas redes sociais para exibir alguns momentos encantadores da filha, Alice (1).

O ator publicou uma série de cliques onde ele exibe a pequena se alimentando em diferentes momentos, toda suja de comida e se divertindo enquanto comia.

Em outros registros a pequena ainda apareceu no colo do papai, enquanto brincavam e no colo da mãe, Patrícia Cardoso enquanto trocavam carinhos no Dia das Mães.

Na legenda, o papai babão apenas escreveu um emoji de coração vermelho, representando seu amor pela família.

Rapidamente, os comentários se encheram de elogios: "É muito linda!", disse um. "Que gracinha!", falou outro. "Ela é perfeita!", escreveu um terceiro.

Muitos famosos também não perderam tempo e deixaram seus comentários: "Muito fofa!", disse Maisa Silva (19). "Essa neném é a coisa mais linda e ela tem muito carisma!", escreveu Fabiana Karla (46). "Que maravilhosa!", falou ainda Letícia Colin (32).

Confira os cliques encantadores que Marcelo Adnet fez da filha, Alice: