Marcello Melo Jr faz chá revelação para descobrir o sexo do segundo filho

Marcello Melo Jr e a modelo Clara Diniz curtem o chá revelação do primeiro filho juntos

O ator Marcello Melo Jr será pai pela segunda vez! Neste sábado, 28, ele e a modelo Clara Diniz realizaram um chá revelação com a presença de amigos e familiares para descobrirem o sexo do primeiro filho juntos.

Os dois descobriram que vão ser pais de um menino . A revelação foi feita por meio da fumaça azul que enfeitou o local enquanto o casal usava looks brancos. Inclusive, Clara deixou à mostra sua barriguinha saliente e também revelou o nome do bebê ao compartilhar a imagem do chá revelação nos stories do Instagram. O menino deverá se chamar Joaquim .

O evento contou com a decoração da equipe do Vando Buffet e foi feita com balões em tons de dourado, branco e bege, além de luminosos.

Vale lembrar que Marcello Melo Jr também é pai de uma menina, Maya, de 3 anos, fruto de outro relacionamento. Em breve, ele poderá ser visto atuando no remake da novela Renascer, que será produzido pela Globo.

Marcello Melo Jr e a filha

Há pouco tempo, o ator Marcello Melo Jr encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto da filha, Maya. No clique de um ensaio fotográfico, a menina aparece sentada no chão com um look estiloso e um laço no cabelo.

Ao publicar a foto em seu perfil no Instagram, o ator se derreteu pela menina, fruto de um rápido relacionamento com a psicóloga e atriz Dayane Bertoli. "Sério... Acertei Muito! Minha Melhor Obra De Vida!! É tanto amor, que não me cabe. #paidemenina", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com registro e encheram a postagem de elogios. "Boneca", disse uma seguidora. "Gente, que princesa", comentou outra. "O meu Deus, que lindinha", falou uma internauta. "Que anjo lindo. Que Deus abençoe", escreveu uma fã.