Marcello Melo Jr fala pela primeira vez sobre o segundo filho: 'Cheio de luz'

Marcello Melo Jr mostra a primeira foto do filho caçula nas redes sociais para anunciar o nascimento do bebê

O ator Marcello Melo Jr já é papai pela segunda vez! Nesta quinta-feira, 8, ele celebrou o nascimento do filho, Joaquim, fruto do relacionamento com a modelo Clara Diniz.

O astro fez um post nas redes sociais para falar sobre a chegada do bebê pela primeira vez e mostrou uma foto do herdeiro dormindo tranquilo em seu berço.

"O carnaval chegou. E junto com ele, Minha Maior Folia. JOAQUIM MELO DINIZ. Veio ao mundo ontem. Queria escrever um textão, mas confesso que estou sem palavras. Só Amor e Gratidão pela sua vida filho. Papai e Mamãe ama muito você. Sua família então, não sei quem estava mais ansioso. Chegou cheio de Luz", disse ele na legenda. O nascimento dele foi anunciado por Clara na quarta-feira, 7, por meio das redes sociais.

Vale lembrar que Marcello Melo Jr também é pai de uma menina, Maya, de 3 anos, fruto de outro relacionamento. Em breve, ele poderá ser visto atuando no remake da novela Renascer, que será produzido pela Globo.

View this post on Instagram A post shared by Marcello Melo Jr (@marcellomelojr)

Mirella Santos apresenta a filha recém-nascida

A influenciadora digital Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, já é mamãe! Nesta terça-feira, 7, ela anunciou o nascimento de sua primeira filha, Luna, fruto do casamento com Gabriel Farias. A bebê nasceu em uma maternidade e já foi apresentada aos fãs dos pais em suas primeiras fotos.

No Instagram, a mamãe coruja mostrou as fotos da bebê em seu colo logo após o parto. “Como um presente enviado do céu… Luna”, disse ela na legenda.

Nos comentários, vários amigos famosos comemoraram o nascimento da bebê. Valesca Popozuda disse: “Own. Saúde”. Gabi Martins escreveu: “Que Deus abençoe muito. Princesa”. Mariely Santos escreveu: “Titia te ama”.