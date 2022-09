Marcella Fogaça leva as filhas gêmeas para conhecer a casa onde cresceu: ''A mágica das raízes''

Marcella Fogaça fez um vídeo encantador mostrando a casa onde cresceu para as suas filhas, gêmeas

Nesta quinta-feira, 15, Marcella Fogaça decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento muito especial que viveu com as filhas gêmeas. A influenciadora publicou um vídeo encantador onde exibe para as herdeiras a casa onde cresceu em Belo Horizonte, Minas Gerais.

No clipe, que tinha ao fundo a música Saudade de Mim, cantada por Marcella, a mamãe babona aparece com Pietra e Sophia, de apenas 1 ano, no colo, enquanto elas admiravam um lindo pôr do sol, diretamente da sacada da residência.

Na legenda, a artista se derreteu escrevendo: "Sobre estar em Casa. Em casa... onde cresci, estar com Elas aqui. Chegaram como se daqui nunca tivessem saído. A mágica das raízes, da paz, de onde pertencemos. Pertenço a vocês e vocês à mim. E aqui juntas, seguras, florescemos".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Que delícia!", falou outro."Quanto amor!", escreveu ainda um terceiro.

Ao ver o post, Joaquim Lopes, pais das meninas, também deixou seu comentário, se derretendo tanto pela esposa e pelas herdeiras: "O mais Belo Horizonte''.

Confira o vídeo de Marcella Fogaça mostrando a casa onde cresceu para as filhas gêmeas:

