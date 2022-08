Gêmeas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes esbanjam fofura dançando Xuxa em vídeo

Pietra e Sophia, filhas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes, surgem fazendo coreografia da canção 'Estátua', de Xuxa

As herdeiras do casal Marcella Fogaçae Joaquim Lopes (42) explodiram o fofurômetro nas redes sociais dos papais com um momento encantador!

Na noite de terça-feira, 23, a cantora compartilhou um vídeo em que as filhas, Pietra e Sophia, de um aninho, aparecem dançando música da eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel (59).

No vídeo, publicado no Instagram, os papais surgiram fazendo a coreografia da música infantil Estátua ao lado as gêmeas, que esbanjaram simpatia no registro, e deixaram a compositora e o apresentador babando.

"Oi gente linda!!! Aumenta o som e dança com a gente!!! Eu não guento essas meninas!!!", declarou Marcella Fogaça na legenda do post.

Os seguidores também ficaram encantados com o momento. "Que amoooor", "Que vontade de agarrar", "Ahhhh, que delícia", "É muita fofura, genteee", "Vocês são demais", "Muita lindeza!", "Queridas!!! Está duplinha é sensacional!".

Nanda Costa relembra acolhimento de Marcella Fogaça

Recentemente, Marcella Fogaça visitou Nanda Costa (35) e Lan Lanh (54) com as filhas pela primeira vez. A atriz compartilhou fotos ao lado da cantora e relembrou o acolhimento da esposa de Joaquim Lopes após o nascimento das gêmeas: "3 mães, 2 partos e 4 filhas.. Passamos por muitas coisas parecidas, logo que as meninas nasceram eu liguei pra Marcella. Estava muito angustiada com a Kim na Uti, nunca vou esquecer das palavras dela, do acolhimento e das muitas mensagens que trocamos pelo zap a cada etapa de desenvolvimento das nossas meninas", disse ela.

