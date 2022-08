Nanda Costa relembra acolhimento de Marcella Fogaça após o nascimento das filhas: "Nunca vou esquecer"

A atriz Nanda Costa registrou o primeiro encontro das filhas, Kim e Tiê, com Pietra e Sophia, filhas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes

Nesta quarta-feira, 17, foi dia de encontro na casa de Nanda Costa (35) e Lan Lanh (54)! A atriz mostrou que o casal e as filhas, Kim e Tiê, receberam Marcella Fogaça e as filhas, Sophia e Pietra, de um ano, para o primeiro encontro.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou fotos da galera e relembrou o acolhimento da esposa de Joaquim Lopes (42) após o nascimento das gêmeas, de 9 meses.

"3 mães, 2 partos e 4 filhas.. Passamos por muitas coisas parecidas, logo que as meninas nasceram eu liguei pra Marcella. Estava muito angustiada com a Kim na Uti, nunca vou esquecer das palavras dela, do acolhimento e das muitas mensagens que trocamos pelo zap a cada etapa de desenvolvimento das nossas meninas", escreveu ela.

Nanda ainda revelou que as herdeiras usaram as roupas das gêmeas de Marcella e Joaquim. "Fora as roupinhas “micras” que foram emprestadas pra kim e Tiê. Ontem foi a primeira vez que juntamos nossas meninas lá em casa, e a partir de então queremos muito mais Sophia, Pietra e Marcella. Amamos a visita, vizinha. Obrigada por tudo, @marcellafogaca", agradeceu.

