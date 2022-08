Lan Lanh encanta com vídeo das filhas dando gargalhadas: ''Mundo que é só delas''

Filhas gêmeas de Lan Lanh e Nanda Costa roubam a cena na web ao surgirem dentro do berço em momento fofo de interação

A mamãe coruja Lan Lanh (54) encheu seu feed de amor e explodiu o fofurômetro ao compartilhar um momento encantador das filhas nas redes sociais!

A percussionista dividiu um lindo registro de interação das pequenas Kim e Tiê, de apenas 9 meses, frutos de seu relacionamento com Nanda Costa (35), dentro do berço. Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, as bebês aparecem dando gargalhadas e trocando olhares.

Na legenda na noite de quinta-feira, 11, Lan se derreteu pelo carinho das irmãs e ressaltou a cumplicidade e conexão das duas desde a barriga de Nanda.

"Tem um mundo que é só delas, intimidade de barriga, cumplicidade de berço. Nessa hora a gente fica como? Pirando de paixão. Obrigada pelo vídeo, my love!", se declarou a mãe coruja na postagem.

Vale lembrar que recentemente, Nanda exibiu um momento da maternidade real em que as filhas aparecem com ela em ida ao banheiro.

Filhas de Nanda Costa e Lan Lanh explodem o fofurômetro com interação:

Nanda Costa brinca sobre radicalizar o visual

Aproveitando o dia de TBT, na última quinta-feira, 11, Nanda Costa recordou um visual bem diferente que já teve! A atriz postou fotos em que aparece de cabelos bem curtinhos e revelou que pretende adotar o look novamente. Ela aproveitou para mandar um recado para diretores, produtores e roteiristas, sobre novos trabalhos. "Bom dia, antes de mais nada. No meu último reels sobre maternidade real eu disse que depois ia falar mais sobre o meu cabelo, ainda não vai ser nesse post. Na verdade aqui é um aviso carinhoso para diretores, produtores e roteiristas, se vocês me querem de cabelo grande pro próximo trabalho, falem agora ou passe a foto pra ver o que pode acontecer a qualquer momento com essa mãe, assim que acabarem as gravações da minha participação em Cine Hollywood. Obrigada! Beijos", disse ela.

