Maite Perroni encanta ao exibir o rostinho da filha: "Perfeita"

A atriz e cantora Maite Perroni exibiu o rostinho da filha, Lía, ao compartilhar nas redes sociais as fotos do batizado da herdeira

Discreta em relação à vida pessoal, a atriz e cantora Maite Perroni explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo sua filha, Lía, que fará 1 aninho em maio deste ano.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ex-integrante do grupo RBD surge sorridente no batizado da herdeira, fruto de seu relacionamento com empresário Andres Tovar. Para o momento especial, os três usaram roupas brancas.

Ao dividir as imagens, Maite se derreteu por sua família. "Minha vida inteira em uma imagem", disse a mamãe na legenda, recendo o carinho dos fãs nos comentários. "Que família mais linda", escreveu uma seguidora. " Lía é a coisinha mais linda desse mundo", falou outra. "Meu Deus, a Lía é perfeita", afirmou uma terceira.

Vale lembrar que Maite precisou conciliar a maternidade com a carreira. Três meses após dar à luz, ela voltou aos palcos com a turnê do grupo RBD, e em entrevista exclusiva para a CARAS, a artista falou sobre ficar longe da bebê.

"Na primeira vez, mesmo que tenham sido poucas horas, senti tristeza, porque não queria deixá-la. Depois disso, já começamos a ensaiar. E aquelas cinco horas em que eu saía eram terríveis, porque sentia falta dela e não queria deixá-la sozinha, me sentia supermal. Mas fui vivendo esse processo e entendi que sair para trabalhar não me tornava uma mãe ruim, não estava cometendo um pecado", contou.

Confira as fotos:

Mãe de Dulce Maria esclarece rumores sobre nova turnê

Nos últimos dias, surgiram rumores de que o RBD estaria planejando sair em uma nova turnê. No entanto, o quinteto tentaria repetir o sucesso das apresentações mundiais sem a presença da eterna 'Mia Colucci', Anahí. Diante dos boatos, a mãe de uma das integrantes, Dulce Maria, decidiu quebrar o silêncio e esclarecer as especulações.

Segundo a imprensa mexicana, os Rebeldes estariam enfrentando um período de distanciamento, principalmente por problemas financeiros. Além disso, Anahí teria decidido ficar de fora da nova rodada de apresentações. Apesar dos rumores deixarem os fãs assustados, nenhum integrante confirmou as desavenças ou anunciou novas datas de shows. Saiba mais!