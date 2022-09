Mãe de Viih Tube revela reação ao descobrir gravidez da filha

Viviane Di Felice revelou como reagiu ao descobrir a gravidez da filha, Viih Tube

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 21h02

Viviane Di Felice, a mãe de Viih Tube (22), revelou como reagiu ao descobrir que sua filha estava grávida de Eliezer (32). A influenciadora digital e o ex-BBB anunciaram a gravidez nesta terça-feira, 20.

Em seu perfil no Instagram, Viviane Tube, como é conhecida na web, postou uma foto em que aparece ao lado da filha, segurando o teste de gravidez, e confessou que ficou "chocada e assustada" com a notícia.

"Estou aqui com meu pacote de 22 anos esperando seu pacotinho! Todos me perguntando aqui como me sinto sendo vó! Primeiramente fiquei chocada e assustada. Mas como descobrimos sem querer e juntas, o choque foi na hora, começamos a rir de nervoso e com o passar dos dias a ficha foi caindo", confessou.

A mãe de Viih Tube ainda falou sobre o recente namoro da herdeira com o ex-BBB. "Hoje estou muito feliz porque apesar do namoro com o Eli ser recente, ele é uma pessoa incrível, tenho absoluta certeza que será um paizão!", afirmou.

Viviane relembrou que foi mãe aos 24 anos, e afirmou que a influencer será uma excelente mãe. "Agora não vejo a hora de ver esse pacotinho, e não posso me conter de tanta felicidade! Fui mãe com 24 a experiência foi incrível, tenho certeza que será maravilhoso para minha pequena. Agora só quero que meu neto ou neta venha com saúde, porque amor teremos demais para dar! @viihtube", finalizou.

Confira a publicação da mãe de Viih Tube sobre a gravidez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Di Felice (@viviane.tube)

Viih Tube diz que engravidou mesmo tomando anticoncepcional

A influenciadora digital Viih Tube decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e responder algumas perguntas dos seguidores. A ex-participante do Big Brother Brasil 21 confessou que apesar de estar muito feliz com a notícia, a gravidez não foi planejada.

Além disso, ela contou que revelou que engravidou mesmo tomando o anticoncepcional. "Tomava anticoncepcional. Eu tomo desde os meus 15 anos. Não foi planejado, foi inesperado, mas obviamente que o amor vai ser o mesmo", revelou.

