Mãe de primeira viagem, Viih Tube chora em vídeo sobre a gravidez: ''Estou com medo''

Influenciadora Viih Tube posta vídeo de quando estava com 8 semanas de gestação e ainda não tinha contado que estava grávida

A mamãe de primeira viagem Viih Tube (22) está radiante na reta final da gestação e ansiosa para conhecer a herdeira do relacionamento com Eliezer (33), a pequena Lua! Nesta quinta-feira, 06, dia de TBT, a influenciadora resgatou um vídeo que gravou no começo da gravidez.

Nas redes sociais, a ex-BBB emocionou os seguidores ao publicar o registro feito quando estava com apenas 8 semanas e ninguém sabia da gestação. Ela chorou ao desabafar sobre os medos com a nova fase da vida.

"Eu to com medo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Eu to com medo de como as pessoas vão receber a notícia, o que vão falar... Eu to com medo de não ser uma boa mãe, eu to com medo de tomar alguma decisão errada, eu to com medo de muita coisa", confessou.

"Ninguém pode saber ainda que eu to grávida, e o pior de tudo, eu não quero estar assim porque não quero passar essa energia pro neném, sabe? Que não tem nada a ver com isso", falou no início do vídeo.

"Hoje, vendo esse vídeo que eu tinha só 8 semanas de gravidez, vejo como os 9 meses são completamente calculados por Deus, pra que nesse tempo você viva seu processo, seu luto, seus sentimentos, pra que amadureça ainda mais e se prepare pra receber o maior amor do mundo!

Ser mãe: não é só flores! A gente se cobra tanto, tem tantos sentimentos confusos e tantos medos, inseguranças", iniciou ela na legenda da publicação.

"Quis compartilhar esse vídeo com vocês, porque sei que tem muitas mamães que me acompanham que estão vivendo esse começo, que é tão cheio de hormônios e pensamentos, pra te dizer que são apenas etapas do seu processo! Vem logo minha filha, tô tão ansiosa pra te conhecer", finalizou Viih.

Confira o vídeo de Mãe Viih Tube no início da gravidez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube brinca com especulações sobre a chegada de Lua

Com a chegada da lua cheia na madrugada desta quinta-feira, 06, várias seguidoras enviaram alguns palpites sobre o nascimento da filha de Viih Tube, que está na reta final da gestação da pequena Lua. Pela manhã, a influencer surgiu nos stories e brincou com as especulações.

Ainda durante a noite, Viih comentou sobre os palpites: “Vamos falar sobre as minhas seguidoras sensitivas, várias me mandando aqui que de hoje para amanhã vai virar lua cheia e em virada de lua, muitas mamães entram em trabalho de parto, e minha filha chama Lua... Misericórdia, que pressão. Mas por enquanto nenhum sinal", avisou.

Ao acordar, Viih tirou uma selfie e atualizou os fãs: "Minhas seguidoras sensitivas erraram”, disse a loira, que continuou: “Dormi igual a uma pedra e acordei só agora. Nada de contrações e nem sinal da Lua".

