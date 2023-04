Nasceu? Viih Tube brinca com especulações sobre a chegada de Lua

Após receber palpites de seguidoras sensitivas, Viih Tube tira onda sobre o nascimento da filha: “Nem sinal"

Com a chegada da lua cheia na madrugada desta quinta-feira, 06, várias seguidoras enviaram alguns palpites sobre o nascimento da filha de Viih Tube (22), que está na reta final da gestação da pequena Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (33). Pela manhã, a influenciadora surgiu nos stories e brincou com as especulações.

Ainda durante a noite, Viih comentou sobre os palpites: “Vamos falar sobre as minha seguidoras sensitivas, várias me mandando aqui que de hoje para amanhã vai virar lua cheia e em virada de lua, muitas mamães entram em trabalho de parto, e minha filha chama Lua… Misericórdia, que pressão… Mas por enquanto nenhum sinal”, ela avisou.

Assim que acordou, Viih tirou uma selfie e atualizou os fãs: "Minhas seguidoras sensitivas erraram”, a loira avisou que a neném continua sua estadia no forninho e continuou: “Dormi igual a uma pedra e acordei só agora. Nada de contrações e nem sinal da Lua", ela concluiu. Durante a gestação, Viih preferiu não revelar a idade gestacional e nem a suposta data do parto.

Viih Tube brinca com especulações sobre a chegada de Lua - Reprodução/Instagram

Na reta final da gestação, Viih Tube mostra mais detalhes do quarto da filha Lua:

Na última terça-feira, 4, Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo mostrando detalhes do quarto da filha, Lua. Anteriormente, o cômodo funcionava como um aposento para os hóspedes, mas a influenciadora organizou todos os detalhes para receber a primogênita com muito carinho.

“Quando eu comprei essa cobertura, eu ainda falava brincando ‘que bom que esse quarto de visitas é espaçoso, vai que vira um quarto de bebê um dia, eu iria querer fazer o quarto dos sonhos’. Tá aí ó”, comentou a futura mamãe, que fez um pequeno tour pelo espaço encantador e se derreteu com os detalhes.