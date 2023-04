Na reta final da gestação, Viih Tube mostra mais detalhes do quarto da filha Lua: “Quarto dos sonhos”

A influenciadora Viih Tube compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um vídeo mostrando o antes e depois do quartinho da filha

Nesta terça-feira, 4, Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo mostrando detalhes do quarto da filha.

Na reta final da gestação da pequena Lua, a influenciadora mostrou o antes e depois do quartinho feito para a primogênita. O que antes era um quarto de visitas virou um belo quarto para a filhinha.

Usando um vestido branco, Viih mostrou um pouco do quartinho que tem as paredes de madeira, um berço luxuoso, um pequeno sofá e uma decoração com cores claras como branco, rosa e lilás.

“Quando eu comprei essa cobertura, eu ainda falava brincando ‘que bom que esse quarto de visitas é espaçoso, vai que vira um quarto de bebê um dia, eu iria querer fazer o quarto dos sonhos’. Tá aí ó”, comentou a futura mamãe.

Nos comentários, o namorado de Viih e pai de Lua, Eliezer comentou sobre a parte “antes” do vídeo: “Amor, que barriguinha pequena no começo do vídeo. Gente”.

Os seguidores de Viih também adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários! “Que venha com muita saúde Viih! Toda felicidade do mundo para vocês”, desejou uma fã. E Viih respondeu: “Amém, muito obrigada”.

E outra seguidora comentou: “Não vejo a hora de ver a continuação com a Lua no colo”. No que a influenciadora e mamãe concordou: “Também não vejo a hora”.

Paternidade!

Nesta semana, Eliezer foi às suas redes sociais fazer um desabafo sobre a paternidade e o papel que o homem tem na gestação.

"No meu caso com a Viih, nossa relação era muito recente. Então a gestação juntou muito a gente, fez a gente se enxergar como uma família", detalhou o ex-BBB.